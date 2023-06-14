«Челси» рассматривает возможность подписания форварда «Вильярреала» Джексона

«Челси» рассматривает возможность подписания нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 21-летний форвард является одним из кандидатов в шорт-листе лондонского клуба на летнее трансферное окно. На данный момент контакты между клубами носят ознакомительный характер.
Сообщается, что «Лейпциг», «Милан» и несколько клубов АПЛ также заинтересованы в игроке. Отступные за нападающего — € 35 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Джексона 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами.
Джексон забивает в ворота «Атлетико» в матче 38-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к форварду «Челси» Каю Хаверцу.
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