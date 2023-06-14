Спортдиректор «Пари НН» Кудряшов покинул клуб. Орещук — один из кандидатов на его место
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Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов покинул клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Одним из кандидатов на освободившуюся должность является Роман Орещук.
Кудряшов работал в клубной системе футбольного клуба «Нижний Новгород» с октября 2019 года. Ранее, с 2004 по 2011 год, он являлся начальником спортивного отдела ФК «Томь» (Томск), а с 2011 по 2018 год – спортивным директором «Томи».
Роман Орещук работал спортивным директором московского «Динамо» с 1 июня по 6 сентября 2016 года и после непродолжительной работы в «Торпедо» занимал эту должность ещё раз с мая по октябрь 2019 года. Функционер был уволен после провального старта «Динамо» в сезоне-2019/2020 Российской Премьер-Лиги.
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