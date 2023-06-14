Александр Мостовой: новый формат Кубка России просто неспортивный. Чего его расхваливать?

Бывший полузащитник московского «Спартака» и футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о новом формате Кубка России по футболу.

«Многие сейчас снова расхваливают формат Кубка России. А чего его расхваливать? В прошлом году был плохой Кубок? В позапрошлом году тоже был плохой Кубок?

Нынешний формат Кубка России просто неспортивный. Не может команда вылетать, а потом снова играть. «Акрон» полгода играл, выбивал команды РПЛ, а через три дня о них забыли. Команда могла в финале играть. Я против такого формата, потому что это не по-спортивному.

Даже футболисты говорили, что уже не понимают, с кем играют. В прошлом году ровно так же удался и Кубок, и его финал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в сезоне-2022/2023 формат Кубка России претерпел изменения. Самое отличительное из них — разделение турнира на два Пути (Путь РПЛ и Путь регионов). В Путь регионов попали 11 любительских клубов, в том числе — пять из третьего дивизиона (3Д), четыре из четвёртого дивизиона (4Д) и два из медиафутбола.

Ранее о новом формате Кубка России высказался бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев.