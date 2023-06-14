Динияр Билялетдинов: «Динамо» — шажок вперёд для Марцела Лички в плане давления

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал потенциальное назначение наставника «Оренбурга» Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

«Динамо» — шажок вперёд для Лички в плане большего давления. В «Оренбурге» он поставил весёлую и атакующую игру — интересная команда. Для самого Лички «Динамо» будет следующим шагом.

«Динамо» провалило этот сезон, но логично, что из-за подбора футболистов и ожиданий Марцел согласится. Не рано ли переходить в «Динамо»? Почему нет? Галактионов взял «Локомотив», и всё хорошо получилось. Если «Оренбург» не растеряет игроков, то найдёт классную замену Личке. Футболисты там собраны атакующие. «Динамо» тоже атакующая команда. Если Личке удастся поставить такой футбол в московской команде, то должно всё получиться. Ну и важна поддержка руководства и болельщиков. Не всё и сразу может получиться, но надо дать время», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где в сезоне-2022/2023 заняла седьмое место, набрав 46 очков.