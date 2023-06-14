Рыков: Личка — подходящий вариант для «Динамо». Буду рад, если у него получится

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о возможном приходе в московскую команду нового главного тренера Марцела Лички.

«Думаю, Личка — подходящий вариант для «Динамо». Он показал себя в «Оренбурге» как атакующий тренер. Правда, его команда много пропускала, но если «Динамо» сделает в обороне качественное усиление, а в нём бело-голубые, безусловно, нуждаются, то может получиться неплохо. Понятно, что «Динамо» — не «Оренбург». Здесь своя философия, свои болельщики, да и имя клуба говорит само за себя. Так что не всё у Лички будет так просто здесь, как в Оренбурге.

Команда вновь обратила внимание на иностранного тренера, потому что спортивным директором работает также иностранец Желько Бувач. Вот он и выбирает зарубежных специалистов. Плюс все качественные отечественные тренеры заняты – Карпин, Черчесов… Можно было бы доверить эту должность молодому наставнику, я могу назвать только Галактионова, у которого есть опыт работы в РПЛ. Но он занят в «Локомотиве», хотя это динамовский воспитанник. Поэтому есть смысл в приглашении иностранного тренера, который тем более дал результат с «Оренбургом».

Если будет качественное усиление, если будет связь между тренером и командой, что мы не видели при Йокановиче, то да. Я буду рад, если у него получится», — приводит слова Рыкова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в среду, 14 июня, стало известно, что представители московского «Динамо» обратились в «Оренбург» по поводу Марцела Лички. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где в сезоне-2022/2023 заняла седьмое место, набрав 46 очков.