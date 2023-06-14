Гуренко прокомментировал спад в игре Писарского и Агаларова

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказал мнение, почему снизилась результативность нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского и форварда «Ахмата» Гамида Агаларова в новых командах.
«По игрокам группы атаки нельзя дать гарантии, что они будут продолжать забивать. Всё зависит от партнёров, есть момент психологии. Когда ты просто выходишь и играешь или когда тебе нужно биться за призовые места. Не каждый футболист с этим может справиться. Я думаю, надо работать. Они не так просто попали в эти команды, эти футболисты доказали своим командам свою состоятельность. Просто надо больше работать, засучив рукава», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».
27-летний нападающий Владимир Писарский, проведя первую часть сезона в «Оренбурге» (15 матчей во всех турнирах, 14 голов), после зимнего трансфера в «Крылья Советов» не забил ни одного мяча в РПЛ.
22-летний Гамид Агаларов в сезоне-2021/2022 провёл за «Уфу» 29 матчей, в которых забил 19 голов. В завершившемся сезоне-2022/2023 перешедший в «Ахмат» форвард в 22 матчах отметился тремя мячами.
- 14 июня 2023
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