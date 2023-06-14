Бывший защитник «Динамо» Рыков высказался о возможных трансферах московского клуба

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о возможных трансферах московской команды после прихода в клуб нового главного тренера. Ранее сообщалось, что бело-голубых может возглавить наставник «Оренбурга» Марцел Личка.
«Возьмёт ли Личка кого-то из игроков «Оренбурга»? Там были качественные иностранцы, но за них нужно платить большие деньги. Александр Эктов перешёл в «Краснодар». Если бы он чуть-чуть подождал, то мог бы оказаться в «Динамо». А так только кого-то из легионеров можно было бы взять. Лукаса Веру, например.
У Норманна заканчивается аренда, поэтому нужен опорный полузащитник. Ну и, как я сказал, центральная ось защиты нуждается в усилении. На протяжении всего сезона она проседала. Туда нужны опытные ребята, при которых молодые игроки будут прибавлять.
Что касается вратарской позиции… У Шунина я не увидел серьёзных ошибок, как у Сафонова, например. Он четыре-пять результативных ошибок «привёз» сам себе в этом сезоне. А Антон играет уверенно. Да, он пропускает мячи, но он ведь не один играет в обороне. Команда должна ему помогать. Поэтому не считаю, что Шунин упустил свой пост номер один», — приводит слова Рыкова «Евро-Футбол.Ру».
- 14 июня 2023
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