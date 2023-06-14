Гвардиола подарил свой бонус за победу в АПЛ персоналу «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил подарить свою премию за победу в английской Премьер-лиге персоналу клуба, включая администраторов и охрану, в знак благодарности за их вклад в успехи «горожан». Об этом сообщает Daily Mail.

Точная сумма держится в секрете, но некоторые из главных звёзд клуба получают бонусы в размере около € 877 тыс. (£ 750 тыс.), положенные им по контракту, и премия Гвардиолы, по мнению издания, приблизительно равняется этой сумме.

Испанский специалист всегда стремится подчеркнуть важность всего персонала в достижениях команды, и теперь подкрепил похвалу сотрудников делом. Считается, что в число счастливчиков, получивших прибавку, вошли администраторы и сотрудники службы безопасности. Отмечается, что персонал «Манчестер Сити» получает небольшие бонусы за каждый выигранный клубом трофей, но подарок Гвардиолы, очевидно, был воспринят с энтузиазмом – репутация тренера в лагере «горожан» продолжает неуклонно расти.