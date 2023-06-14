Аленичев: не хочу, чтобы Карпин совмещал два поста

Бывший тренер и легенда московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о совмещении работы Валерием Карпиным в сборной России и «Ростове».

«Я не хочу, чтобы Карпин совмещал два поста. Это сумасшедшая ответственность и нагрузка. Если бы был другой тренер, который сосредоточен только на сборной, да, ему было бы тоже тяжело, но он понимал бы обстановку. Не могу понять, как Валера по ночам спит.

Мозг взорвётся, этим всё сказано. Потом ещё переключаться на «Ростов». Может, в ближайшее время найдут оптимальное решение и Валера сосредоточится только на сборной, или найдут нового тренера сборной, и он сосредоточится на «Ростове» — тоже будет правильное решение», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, Карпин совмещает два поста с конца августа 2021 года. Под его руководством «Ростов» занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023.