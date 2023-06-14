Митрофанов — об интеграции новых регионов в структуры РФС: очень большой и длинный процесс

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал слова временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о потенциальном участии донецкого «Шахтёра» в чемпионате России и возвращении большого футбола на «Донбасс Арену», что «обязательно случится в своё время».

«Это очень большой и длинный процесс, который нужно пройти. Для начала должны появиться федерации футбола, они должны быть аккредитованы местными властями. Много чего предстоит сделать донецкому, луганскому футболу для того, чтобы стать частью единой семьи. Сейчас они занимаются этим.

На этой территории введён особый правовой режим, который не допускает проведения массовых мероприятий. А футбол же нужен именно болельщикам. Футбол же не нужен для того, чтобы он просто существовал. Футбол не нужен для того, чтобы футболисты играли где‑то далеко от своих родных стадионов. Футбол существует для болельщиков, это одно из главных условий.

Там (в ДНР и ЛНР) великолепные футбольные традиции, прежде всего советского периода. Донецк и Луганск были одними из центров развития советского спорта, существовали крупные специализированные интернаты, которые готовили футболистов. Всему своё время, абсолютно согласен с главой ДНР», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».