Источник: в конце 2023 года стадион «Спартака» сменит название

В конце 2023 года стадион «Спартака» сменит название на «Лукойл Арена», сообщает «РБ Спорт».

С момента ввода в эксплуатацию стадион носит название бренда «Открытие Банк», контракт с которым истекает в этом году. Группа «Открытие» была продана ВТБ в конце прошлого года.

У «Спартака» было предложение от другой банковской группы, но оно принято не было. В итоге с большой долей вероятности в конце года арена сменит название на «Лукойл Арена».

Напомним, 20 лет назад был заключён один из крупнейших контрактов российского футбола – генеральным спонсором «Спартака» стала компания «Лукойл». Изначально соглашение было рассчитано на три года, однако в итоге сотрудничество продолжается до сих пор.