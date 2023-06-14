Источник: в конце 2023 года стадион «Спартака» сменит название
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В конце 2023 года стадион «Спартака» сменит название на «Лукойл Арена», сообщает «РБ Спорт».
С момента ввода в эксплуатацию стадион носит название бренда «Открытие Банк», контракт с которым истекает в этом году. Группа «Открытие» была продана ВТБ в конце прошлого года.
У «Спартака» было предложение от другой банковской группы, но оно принято не было. В итоге с большой долей вероятности в конце года арена сменит название на «Лукойл Арена».
Напомним, 20 лет назад был заключён один из крупнейших контрактов российского футбола – генеральным спонсором «Спартака» стала компания «Лукойл». Изначально соглашение было рассчитано на три года, однако в итоге сотрудничество продолжается до сих пор.
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