«Челси» возобновил интерес к хавбеку «Эвертона» Онана

«Челси» возобновил интерес к полузащитнику «Эвертона» Амаду Онана, сообщает бельгийский журналист Саша Таволиери в своём «твиттере».

По информации источника, молодой бельгийский хавбек открыт к переезду в другую команду. «Ириски» оценивают своего игрока в € 63 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Онана 34 матча за «Эвертон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. 21-летний полузащитник выступает за «ирисок» с 9 августа 2022 года.

Контракт игрока с «Эвертоном» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Напомним, «Челси» уже интересовался Онана в зимнее трансферное окно.