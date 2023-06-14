«Челси» возобновил интерес к хавбеку «Эвертона» Онана
Поделиться
«Челси» возобновил интерес к полузащитнику «Эвертона» Амаду Онана, сообщает бельгийский журналист Саша Таволиери в своём «твиттере».
По информации источника, молодой бельгийский хавбек открыт к переезду в другую команду. «Ириски» оценивают своего игрока в € 63 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Онана 34 матча за «Эвертон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. 21-летний полузащитник выступает за «ирисок» с 9 августа 2022 года.
Контракт игрока с «Эвертоном» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.
Напомним, «Челси» уже интересовался Онана в зимнее трансферное окно.
Комментарии
- 15 июня 2023
-
00:56
-
00:53
-
00:38
-
00:35
-
00:24
-
00:19
-
00:00
- 14 июня 2023
-
23:50
-
23:47
-
23:42
-
23:25
-
23:18
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:25
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:26
-
21:21
-
21:14
-
21:11
-
20:55
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:21
Партнерский контент