В услугах Мариано Диаса заинтересованы аравийские клубы «Аль-Шабаб» и «Аль-Фатех»

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас, у которого летом закончился контракт со «сливочными», может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Издание Marca сообщает, что в услугах форварда заинтересованы «Аль-Шабаб» и «Аль-Фатех».

По информации испанских журналистов, потенциальный переход Мариано не связан с решением правительства Саудовской Аравии, в отличие от приглашения Карима Бензема, который накануне стал игроком «Аль-Иттихада». В любом случае статус Диаса как бывшего игрока «Реала» привлекает клубы Персидского залива. 29-летнему форварду могут предложить около € 7 млн, в то время как в «Реале» он получал «всего» € 4,5 млн.

Напомним, «Реал» принял решение не продлевать контракты с Мариано Диасом, а также с Эденом Азаром. В текущем сезоне два игрока суммарно провели 19 матчей за «сливочных» во всех турнирах, на двоих забив один гол и отдав две результативные передачи.