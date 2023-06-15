«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи с покупкой Кейна

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи с покупкой нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает The Guardian.

По информации источника, «красные дьяволы» решили не делать официального предложения о приобретении 29-летнего форварда из-за отказа владельца «шпор» Дэниэла Леви продать его манкунианцам. Отмечается, что предварительные переговоры между клубами вестись не будут.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг разочарован подобной ситуацией. Однако наставник «красных дьяволов» верит, что в ближайшее время клубу удастся найти достойную альтернативу на позицию нападающего.

В сезоне-2022/2023 на счету Кейна 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

Ранее сообщалось о деталях переговоров между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Мэйсону Маунту.