В УЕФА отреагировали на скандал вокруг украинского флага в финале Лиги чемпионов

В УЕФА отреагировали на инцидент вокруг украинского флага во время финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Ранее сообщалось, что у одного из болельщиков «Манчестер Сити» забрали флаг Украины по ходу матча.

«Прежде всего, имейте в виду, что безопасность на стадионе находится под контролем местных организаторов и местной полиции. Это была досадная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности местной турецкой полиции по снятию флага. Когда глава турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео. Обратите внимание, что УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах», — приводит слова представителя УЕФА The Guardian.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.

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