Пашалич: было нелегко оправиться от гола на последних секундах второго тайма

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич подвёл итоги полуфинала Лиги наций против Нидерландов (4:2 в дополнительное время). По ходу основного времени его команда вела со счётом 2:1, но позволила сопернику сравнять счёт на шестой компенсированной минуте второго тайма.

«Это феноменально, ещё одна историческая победа для нас. Мы уже гордились тем, что попали в финальную четвёрку. Это большой успех, но мы хотели добиться большего и нам это удалось. Ещё один шаг позади, и теперь мы ждем финала. Конечно, теперь мы хотим это золото.

Была небольшая паника, когда мы пропустили тот гол, который сделал счёт 2:2 на последних секундах, было нелегко оправиться от этого. Но мы еще раз продемонстрировали нашу силу духа и мощь, и вышли из этой ситуации, став ещё сильнее», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пашалича.

В финале турнира 18 июня Хорватия сыграет с победителем матча Испания — Италия.