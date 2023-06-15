Манчини: вернуться в финальный турнир – это большое достижение Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед полуфинальным матчем Лиги наций с Испанией отметил, что выход в финальную стадию турнира является большим достижением. «Скуадра Адзурра» после выигрыша Евро-2020 не прошла отбор на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

«Прежде всего, вернуться в финальный турнир – это большое достижение. На групповом этапе у нас были такие сильные соперники, как Германия, Англия и Венгрия. Мы вышли в финальную стадию, и ясно, что хотим победить, как и остальные, но это будет нелегко. Мне пришлось делать выбор по кадрам. К сожалению, кто-то остался за бортом, но все ребята, которые здесь, заслужили это», – приводит официальный сайт УЕФА слова Манчини.

Матч Испания – Италия в полуфинале Лиги наций пройдёт 15 июня на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) и начнётся в 21:45 по московскому времени.