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Артём Дзюба опубликовал пост в честь пятилетия чемпионата мира в России

Артём Дзюба опубликовал пост в честь пятилетия чемпионата мира в России
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Нападающий «Локомотива Артём Дзюба опубликовал пост в честь пятилетия чемпионата мира, который проходит в России.

«5 лет назад начался ЧМ-2018. Это было круто», — написал Дзюба в своей социальной сети, добавив яркие фотографии с турнира.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года национальная команда России под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии. Этот результат стал для сборной России лучшим в истории на чемпионатах мира. Всем футболистам, которые выступали на ЧМ-2018, были присвоены звания Заслуженного мастера спорта.

На ЧМ-2018 Дзюба принял участие в пяти матчах (четыре в основе), в которых записал в свой актив три гола и две результативные передачи.

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