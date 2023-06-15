Артём Дзюба опубликовал пост в честь пятилетия чемпионата мира в России
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Нападающий «Локомотива Артём Дзюба опубликовал пост в честь пятилетия чемпионата мира, который проходит в России.
«5 лет назад начался ЧМ-2018. Это было круто», — написал Дзюба в своей социальной сети, добавив яркие фотографии с турнира.
Напомним, на чемпионате мира 2018 года национальная команда России под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии. Этот результат стал для сборной России лучшим в истории на чемпионатах мира. Всем футболистам, которые выступали на ЧМ-2018, были присвоены звания Заслуженного мастера спорта.
На ЧМ-2018 Дзюба принял участие в пяти матчах (четыре в основе), в которых записал в свой актив три гола и две результативные передачи.
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