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Сборная Уругвая разгромила Никарагуа в товарищеском матче

Сборная Уругвая разгромила Никарагуа в товарищеском матче
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Сборная Уругвая обыграла национальную команду Никарагуа в товарищеском матче. Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Родриго Саласар и ещё по разу отличились Матиас Аресо и Брайан Родригес Браво. Единственный гол за сборную Никарагуа забил Луис Коронель.

В следующем матче сборная Уругвая встретится с национальной командой Кубы. Матч состоится 21 июня.

Напомним, ранее молодёжная сборная Уругвая стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале сборную Италии.

Сборная Никарагуа, в свою очередь, ранее в товарищеском матче уступила национальной команде Панамы. В следующем матче Никарагуа встретится с Парагваем. Матч состоится 18 июня.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
15 июня 2023, четверг. 02:30 МСК
Уругвай
Окончен
4 : 1
Никарагуа
1:0 – 8'   2:0 – 37'   3:0 – 56'   4:0 – 82'   4:1 – 90+2'
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