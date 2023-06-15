Сборная Уругвая разгромила Никарагуа в товарищеском матче
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Сборная Уругвая обыграла национальную команду Никарагуа в товарищеском матче. Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Родриго Саласар и ещё по разу отличились Матиас Аресо и Брайан Родригес Браво. Единственный гол за сборную Никарагуа забил Луис Коронель.
В следующем матче сборная Уругвая встретится с национальной командой Кубы. Матч состоится 21 июня.
Напомним, ранее молодёжная сборная Уругвая стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале сборную Италии.
Сборная Никарагуа, в свою очередь, ранее в товарищеском матче уступила национальной команде Панамы. В следующем матче Никарагуа встретится с Парагваем. Матч состоится 18 июня.
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