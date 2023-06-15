Альба: Испания подходит к полуфиналу в хорошем состоянии
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Защитник сборной Испании Жорди Альба перед полуфинальным матчем Лиги наций с Италией назвал команду соперников одной из лучших сборных мира.
«Надеюсь, мы сможем завоевать трофей, но мы знаем, что нам предстоит встреча с одной из лучших сборных в мире. Чтобы выиграть этот трофей, нужно победить две действительно сильные команды. Будет сложно, но мы подходим к этому полуфиналу в хорошем состоянии», — приводит слова Альбы официальный сайт УЕФА.
Матч Испания – Италия в полуфинале Лиги наций пройдёт 15 июня на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) и начнётся в 21:45 по московскому времени.
Победитель встретится в финале с Хорватией, а проигравший – с Нидерландами в матче за третье место. Эти игры пройдут 18 июня.
Комментарий главного тренера сборной Испании
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