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Леонардо Бонуччи: мы достаточно хороши, чтобы завоевать трофей Лиги наций

Леонардо Бонуччи: мы достаточно хороши, чтобы завоевать трофей Лиги наций
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о намерениях национальной команды на Лигу наций.

«Хочу поблагодарить тренера за то, что он вызвал меня, несмотря на то, что у меня был не самый удачный сезон. Игры за сборную для меня как кислород. Мне нравится играть в футболке сборной. Я люблю этот коллектив.

В этом сезоне у меня было несколько травм, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Тренер решит, буду ли я играть, но я хочу получить как можно больше удовольствия от этих матчей перед отпуском.

Наша команда жаждет продемонстрировать, что мы достаточно хороши, чтобы завоевать трофей. Дни, которые мы провели на Сардинии при подготовке к турниру, помогли сформировать очень хороший коллектив. Всегда приятно проводить с ним время», – приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

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