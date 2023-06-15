Хорватия одолела Нидерланды, «Зенит» объявил о выкупе очередного бразильца. Главное к утру

Стал известен первый финалист Лиги наций, новый трансфер «Зенита», скончался хоккеист Дмитрий Тарасов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА.
2. Медведев: «Зенит» выкупил Мантуана у «Коринтианса».
3. ХК «Амур» заявил, что Дмитрий Тарасов скончался.
4. Источник: в конце 2023 года стадион «Спартака» сменит название.
5. Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Полину Кудерметову.
6. WBC ответила Биволу, раскритиковавшему бойкот его боя с Бетербиевым.
7. В УЕФА отреагировали на скандал вокруг украинского флага в финале Лиги чемпионов.
8. Сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем официальном матче.
9. Гризманн может заменить Мбаппе в «ПСЖ».
10. Источник: Зинэтула Билялетдинов подписал новый контракт с «Ак Барсом».
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