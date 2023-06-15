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Хорватия одолела Нидерланды, «Зенит» объявил о выкупе очередного бразильца. Главное к утру

Стал известен первый финалист Лиги наций, новый трансфер «Зенита», скончался хоккеист Дмитрий Тарасов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА.

2. Медведев: «Зенит» выкупил Мантуана у «Коринтианса».

3. ХК «Амур» заявил, что Дмитрий Тарасов скончался.

4. Источник: в конце 2023 года стадион «Спартака» сменит название.

5. Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Полину Кудерметову.

6. WBC ответила Биволу, раскритиковавшему бойкот его боя с Бетербиевым.

7. В УЕФА отреагировали на скандал вокруг украинского флага в финале Лиги чемпионов.

8. Сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила четыре гола в домашнем официальном матче.

9. Гризманн может заменить Мбаппе в «ПСЖ».

10. Источник: Зинэтула Билялетдинов подписал новый контракт с «Ак Барсом».