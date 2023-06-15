«Краснодар» хочет получить за Сперцяна более € 12 млн — Хачатрян

Стала известна сумма, которую «Краснодар» хочет получить в качестве компенсации за трансфер своего полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, «Краснодар» хочет выручить за полузащитника сборной Армении € 12 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что в трансфере Сперцяна заинтересованы амстердамский «Аякс» и французский «Марсель». Нидерландцы готовы заплатить за 23-летнего футболиста € 9 млн.

В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» сыграл 41 матч во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Сперцян был признан лучшим полузащитником сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Контракт игрока с краснодарцами рассчитан до июня 2026 года.