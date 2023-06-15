Президент Франции Макрон пообещал попробовать убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что попробует настоять на том, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался в парижском клубе, сообщает RMC Sport.
Один из юных болельщиков парижан попросил Макрона что-нибудь предпринять, чтобы сохранить Мбаппе в составе «ПСЖ», на что президент ответил: «Я постараюсь настоять на этом».
Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе готов покинуть «ПСЖ» уже этим летом. В нападающем заинтересован мадридский «Реал» и ряд английских команд. Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. Форвард отказался от опции продления соглашения ещё на один сезон и может стать свободным агентом.
Год назад Макрон уже общался с Мбаппе, чтобы убедить его остаться в «ПСЖ».
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
- 15 июня 2023
-
10:15
-
10:12
-
09:57
-
09:56
-
09:55
-
09:45
-
09:44
-
09:37
-
09:33
-
09:22
-
09:12
-
09:04
-
08:30
-
07:52
-
07:24
-
07:07
-
06:30
-
05:50
-
05:00
-
04:56
-
04:36
-
04:34
-
04:06
-
03:55
-
03:25
-
03:24
-
03:09
-
03:00
-
02:51
-
02:41
-
02:21
-
02:05
-
02:03
-
01:45
-
01:18