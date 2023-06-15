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Президент Франции Макрон пообещал попробовать убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Макрон пообещал попробовать убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»
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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что попробует настоять на том, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался в парижском клубе, сообщает RMC Sport.

Один из юных болельщиков парижан попросил Макрона что-нибудь предпринять, чтобы сохранить Мбаппе в составе «ПСЖ», на что президент ответил: «Я постараюсь настоять на этом».

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе готов покинуть «ПСЖ» уже этим летом. В нападающем заинтересован мадридский «Реал» и ряд английских команд. Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. Форвард отказался от опции продления соглашения ещё на один сезон и может стать свободным агентом.

Год назад Макрон уже общался с Мбаппе, чтобы убедить его остаться в «ПСЖ».

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