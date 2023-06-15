«Бавария» заинтересована в Ким Мин Джэ. Кореец не против перехода в мюнхенский клуб

Защитник итальянского «Наполи» Ким Мин Джэ может стать футболистом мюнхенской «Баварии». Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Санти Ауна.
По информации источника, первые переговоры о возможном переходе защитника прошли в течение последних нескольких недель. Диалог прошёл в положительном ключе, а «Бавария» уже сделала первое предложение агенту корейца. Переговоры продолжаются, сам Ким Мин Джэ может представить свой переход в мюнхенский клуб.
26-летний Ким Мин Джэ перешёл в «Наполи» лишь в июле 2022 года. Итальянский клуб заплатил за корейца «Фенербархче» € 18,05 млн. В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ сыграл 45 матчей за неаполитанцев, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Наполи» с ним в составе стал чемпионом Италии.
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