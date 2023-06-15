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Обамеянг хочет продолжить карьеру в «Барселоне»

Обамеянг хочет продолжить карьеру в «Барселоне»
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Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг рассчитывает на продолжение карьеры в «Барселоне». Форвард ждёт приглашения от сине-гранатовых, где он уже успел провести один сезон, сообщает Sport Zone.

«Челси», где сейчас выступает Обамеянг, хочет продать игрока этим летом. На игрока претендуют некоторые клубы Саудовской Аравии, но сам габонец надеется вновь вступить в стан сине-гранатовых. Сейчас он поддерживает контакт с главным тренером каталонского клуба Хави.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Обамеянг принял участие в 15 матчах, забил один гол и не отдал ни одной голевой передачи. В составе «Барселоны» Обамеянг провёл 18 матчей и забил 11 голов. До этого он провёл пять сезонов в «Арсенале»: с 2017 по 2021 год.

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