Тикнизян — о праздновании гола с закрытыми ушами: я два года молчал

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил своё празднование в 29-м туре РПЛ в матче с «Динамо» («Локомотив» тогда победил 4:2).

После забитого гола Тикнизян демонстративно приставил руки к ушам перед трибунами.

«Честно, я рад, что вы задали этот вопрос. Я очень долго молчал на тему какой-то критики в свой адрес. Если быть точным, два года. С того момента, как я перешёл из ЦСКА в «Локомотив», первые 8-9 месяцев складывались не совсем удачно. Я очень сильно из-за этого переживал. Для себя решил, что постараюсь максимально от этого абстрагироваться и делать свою работу, закрыть рот и просто не обращать внимания», — цитирует Тикнизяна «Спорт-экспресс».

В прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.