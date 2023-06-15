Климов покинул тренерский штаб «Факела»

Бывший главный тренер «Факела» Валерий Климов покинул расположение клуба, о чём было сообщено на официальной странице команды в социальных сетях.

«Наш тренерский штаб в связи с истечением срока контракта покинул Валерий Климов.

Спасибо за всё, Валерий Александрович! Наш клуб во второй раз в истории сохранил место в элитном дивизионе российского чемпионата — ваш вклад в этот успех очень велик», — написано в прощальном посте.

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» занял 14-е место. Команда набрала 30 очков в 30 матчах: шесть побед, 12 поражений и 12 ничейных результатов. По итогам стыковых матчей «Факел» сохранил место в высшей лиге. 49-летний Климов работал в клубе с 2022 года.