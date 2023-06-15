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Лига наций УЕФА. Испания — Италия. Прямая трансляция
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«Барселона» представила новую форму на следующий сезон

«Барселона» представила новую форму на следующий сезон
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«Барселона» представила новую игровую форму на сезон-2023/2024.

«Мы объединяем вместе новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, которые собрались, чтобы указать путь», — гласит официальное заявление клуба.

Футболка «Барселоны» выполнена в традиционных для каталонцев сине-гранатовых цветах в широкую полоску.

Фото: ФК «Барселона»

В прошедшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» выиграла титул, набрав 88 очков в 38 сыгранных матчах. Каталонцы, ведомые главным тренером Хави, опередили своего ближайшего преследователя, мадридский «Реал», на 10 очков.

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Фото
Новые формы на сезон-2023/2024. «Реал» и «золото», «Барса» с отсылкой к женской команде

В Лиге чемпионов «Барселона» не смогла выйти из группы с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень». В Лиге Европы каталонцы вылетели в 1/16 финала, проиграв «Манчестер Юнайтед».

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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