«Акрон» подписал игрока сборной Северной Македонии

Футбольный клуб «Акрон» на своём официальном сайте объявил о трансфере левого защитника сборной Северной Македонии Бояна Димоски.

21-летний игрок перешёл в «Факел» из «Академии Пандев» — это команда, основанная известным македонским футболистом Гораном Пандевым. С воронежским клубом Димоски подписал долгосрочный контракт. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила всего € 60 тыс.

«К 21 году Боян принял участие в 84 матчах Первой лиги Северной Македонии, в которых отметился тремя забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Боян Димоски присоединится к «Акрону» на предсезонном сборе в России после возвращения из стана сборной Северной Македонии. Приветствуем Бояна и желаем успехов в составе «Акрона»!» — написала пресс-служба тольяттинского клуба.