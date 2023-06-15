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«Акрон» подписал игрока сборной Северной Македонии

«Акрон» подписал игрока сборной Северной Македонии
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Футбольный клуб «Акрон» на своём официальном сайте объявил о трансфере левого защитника сборной Северной Македонии Бояна Димоски.

21-летний игрок перешёл в «Факел» из «Академии Пандев» — это команда, основанная известным македонским футболистом Гораном Пандевым. С воронежским клубом Димоски подписал долгосрочный контракт. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила всего € 60 тыс.

«К 21 году Боян принял участие в 84 матчах Первой лиги Северной Македонии, в которых отметился тремя забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Боян Димоски присоединится к «Акрону» на предсезонном сборе в России после возвращения из стана сборной Северной Македонии. Приветствуем Бояна и желаем успехов в составе «Акрона»!» — написала пресс-служба тольяттинского клуба.

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