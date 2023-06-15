Малком, Чалов и Сперцян в сборной самых дорогих игроков по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги.

Фото: Transfermarkt

Самым дорогим голкипером стал Матвей Сафонов («Краснодар», € 16 млн). Среди защитников в символическую сборную попали Роберт Ренан («Зенит», € 9 млн), Дуглас Сантос («Зенит», € 18 млн) и Игорь Дивеев (ЦСКА, € 7,5). Самыми дорогими полузащитниками стали Арсен Захарян («Динамо», € 15 млн), Вендел («Зенит», € 24 млн), Эдуард Сперцян («Краснодар», € 12 млн) и Клаудиньо («Зенит», € 20 млн). Самыми дорогими форвардами стали Малком («Зенит», € 30 млн) и Фёдор Чалов (ЦСКА, € 12 млн).

Малком — самый дорогой игрок российского чемпионата.

В прошедшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России, ЦСКА стал обладателем национального Кубка.