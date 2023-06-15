«Милан» хочет подписать 18-летнего Ромеро

«Милан» планирует оформить трансфер 18-летнего вингера Луки Ромеро из «Лацио». Клуб уже ведёт переговоры с аргентинцем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ромеро является игроком молодёжной сборной Аргентины U20 и уходит из римского клуба на правах свободного агента. На игрока также претендуют некоторые испанские клубы.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Ромеро провёл шесть матчей в составе «Лацио», забил один гол и не отдал ни одной голевой передачи. Он начал свою клубную карьеру в «Мальорке» в сезоне-2019/2020, а через два года перебрался в римскую команду. Всего на счету футболиста 21 сыгранный матч и два забитых мяча.

В прошедшем сезоне «Лацио» занял второе место, набрав 74 очка в 38 играх. «Милан» завершил чемпионат на четвёртом месте с 70 очками, помимо этого, «россонери» добрались до полуфинала Лиги чемпионов.