Источник: «Спартак» интересуется Мединой из ЦСКА

В списке интересов «Спартака» находится полузащитник ПФК ЦСКА Хесус Медина, об этом сообщил парагвайский журналист Бруно Понт в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, помимо красно-белых, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован ряд клубов из английской Премьер-лиги.

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге, а «Спартак» занял третью строчку.