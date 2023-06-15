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Губернатор Самарской области подвёл итоги сезона для «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области подвёл итоги сезона для «Крыльев Советов»
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвёл итоги сезона-2022/2023 в исполнении «Крыльев Советов».

«Крылья» подарили чемпионату интригу. Понимаете? Скучно болеть за некоторые команды, которые гарантированно выигрывают. За «Крылья» болеть интересно. Они могут любого лидера обыграть, подарить непредсказуемый результат в играх с аутсайдерами. Интересная и играющая команда. Если пришлось решать вопрос в такой ситуации, в которую «Крылья» по сути сами во многом загнали: стечение обстоятельств, судейские ошибки…

Я говорил клубу, что вы должны побеждать, невзирая на внешние обстоятельства. Если пришлось решать вот такую задачу, то решать нужно было красиво — в матче с лидером! Взять и сделать! Ну победили бы мы «Факел» накануне… Не очень интересно же. А вот победить «Спартак», который бьётся за серебряные медали, это красиво! Я считаю, что «Крылья» закончили чемпионат не на своём месте», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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