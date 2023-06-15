Гордеев рассказал о поведении Самуэля Это’О в «Анжи»

Бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев поделился воспоминаниями о поведении звездного нападающего Самуэля Это’О во времена выступлений за команду из Махачкалы. Он рассказал, что камерунец был лидером не только на поле, но ив раздевалке.

«Самуэль всегда был на лидирующих ролях. И не только на поле. Не нравилось ему, например, что тренировка в тренажерном зале, он прямо говорил: «Я не пойду». Или когда брали много крови и мочи на анализы — он возмущался: «Слушайте, я Лигу чемпионов выиграл. И даже тогда у меня не брали столько мочи». И просто не открывал дверь в комнату.

У Красножана была своя философия, которая работала во всех его командах, но отличалась от работы тренеров в топ-клубах. И он не перестроился. Но я его понимаю — тренер не может вычеркнуть базовые вещи из своего понимания футбола.

Это’О был королём в «Анжи»? Да. Но что такое король? У нас почему-то это звание ассоциируется с зазнайством. А быть королем — это большая ответственность. Как только какая-то непростая ситуация, все сразу смотрят на тебя — как ты ее разрулишь. На поле и на тренировках Это’О тоже был лидером, мотивировал остальных ребят. У нас был марокканец — Карсела Гонсалез. Добродушный парень, но разгильдяй. Это’О его всегда подстегивал на тренировках, заставлял лучше работать.

Со звездными ребятами, которые пришли в «Анжи», нужно было уметь работать. Для тренеров это был вызов. Когда приходит группа игроков, особенно такого высокого класса, нужно все выстроить с пониманием. Если нам после кофе сейчас принесут газировку, коньячка, шампанского, краковских колбасок, румынского рулетика и мы все это употребим разом, ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно находить правильные сочетания, чтобы все было вкусно и все работало. Так и в футболе", — приводит слова Гордеева Sport24.