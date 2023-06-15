Губернатор Самарской области: у Пиняева в голове всё правильно. В нём есть стержень

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о бывшем игроке «Крыльев» Сергее Пиняеве, который присоединился к «Локомотиву» в сезоне-2022/2023.
«На связи ли с Пиняевым? Если Сергей наберёт, то я точно отвечу. Уверен, что если я наберу, то он тоже ответит. Просто не было повода. Да и глобально сейчас не до футбола.
Есть ли уверенность, что он уедет в топ-клуб европейский? Я не знаю. Надо его спрашивать — узнать стремление. Сергей — талантливый парень, но более того — очень правильный, у него в голове всё правильно. Сергей не распыляется, видит свою цель, понимает её и движется к ней — к высотам футбольного мастерства. В нём есть стержень. Вот это в первую очередь мне даёт уверенность, что Сергей будет прогрессировать и действительно добьётся очень больших высот в футболе», — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 июня 2023
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