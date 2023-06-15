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Тикнизян — о Дзюбе: иногда он говорит какие-то глупости, но это смешно

Тикнизян — о Дзюбе: иногда он говорит какие-то глупости, но это смешно
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как его сокомандник Артём Дзюба изменил атмосферу в команде.

«Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артём меня переплюнул в десять тысяч раз. На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить — слушаю его и чувствую, как сводит скулы от усталости смеяться. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно! Артём создаёт позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс. Дзюба может не выполнять какие-то большие объёмы на поле, но одно его присутствие заставляет команду соперника играть по-другому. Он концентрирует на себе защитников, это освобождает фланги. Мне гораздо проще играть, когда с первых минут выходит Дзюба. У меня сразу появляется пространство. И я знаю, что любой мой кросс в штрафную он может принять — а это опасно. Рад, что он пришёл в нашу команду. Во многом благодаря ему «Локомотив» выдал такой отрезок», — цитирует Тикнизяна «Спорт-экспресс».

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