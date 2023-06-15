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«Локомотив» не прописал репутационные потери в новом контракте Артёма Дзюбы

«Локомотив» не прописал репутационные потери в новом контракте Артёма Дзюбы
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что в новом контракте нападающего Артёма Дзюбы нет пунктов о репутационных потерях, так как в клубе посчитали, что это не нужно.

«Как говорится, вихри враждебные веют над известными и медийными. И мы понимаем это. Что касается репутационных потерь… Разумеется, мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше, и в минувшем сезоне, согласитесь, так и было.

Если отвечать на ваш вопрос — нет, мы не прописывали каких‑то специальных условий. Всё‑таки мы — профессиональный клуб, а он — взрослый человек и профессиональный футболист. Мы считаем, что это не нужно», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, ранее в «Локомотиве» выражали недовольство участием Дзюбы в некоторых шоу на YouTube. Также некоторое время назад в Сети появились новые интимные видео нападающего.

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