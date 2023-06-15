«Где народ?» Рок-фестиваль на «Екатеринбург Арене» прошёл при пустых трибунах

Несколькими днями ранее в Екатеринбурге состоялся рок-фестиваль «Кардиограмма». Мероприятие проходило на футбольном стадионе «Екатеринбург Арена». В программу фестиваля вошли выступления Валерия Кипелова, Владимира Кузьмина, Гарика Сукачёва и ряда других артистов. Однако мероприятие прошло практически при пустых трибунах.
Многие поклонники рок-музыки в Екатеринбурге объяснили своё отсутствие на концерте слишком высокой стоимостью билетов. Подборку комментариев людей опубликовало издание «Екатеринбург Онлайн».
Матвей Чушев: «Где народ, почему так пусто?» Наверное, потому, что артисты из середины нулевых и билеты по 6 тысяч. Что же могло пойти не так?»
Анатолий Быков: «Там цена на билет такая, будто Metallica, Rammstein и AC/DC выступают»
Аноним: «Пустые трибуны из-за жадности. Ценник от 2,5 до 20 тысяч — куда это годно? Сделали бы подешевле — и был бы аншлаг»
Наталья: «М-да… Пустой стадион на рок-фестивале… Артистам печально. Лично мне тупо неудобно перед артистами. Кипеловцы, конечно, сказали спасибо за фест, они вежливые, но… Считаю, организаторам надо хорошо думать»
Александр: «За танцпол — почти 5 тысяч. Вы сбрендили, что ли?»
Однако были и люди, которые посетили фестиваль и остались довольны всем, включая ценники на билеты:
Аноним: «Я в апреле брал билет за 3,6 тысячи, а товарищ купил за неделю уже за 4,5 тысячи. Но это нормальная цена! Артистов было много»
Нина: «Крутой фестиваль. Живой звук и настоящие артисты. Даёшь рок!»
- 15 июня 2023
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