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Зделар: не рассматриваю никаких предложений от других клубов. Я сконцентрирован на ЦСКА

Зделар: не рассматриваю никаких предложений от других клубов. Я сконцентрирован на ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о своём будущем. Сербский футболист заявил, что не рассматривает предложения ни от каких клубов и полностью сконцентрирован на выступлениях за ЦСКА.

«Не рассматриваю никаких предложений от других клубов. На данный момент я сконцентрирован только на игре за ЦСКА. Сейчас у меня только одно желание — уехать домой и отдохнуть с семьёй. Затем я вернусь в Россию и буду готовиться к новому сезону в составе своей команды», — приводит слова Саши Зделара Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне Зделар провёл за ЦСКА 38 матчей во всех турнирах и не отметился в них результативными действиями. 28-летний сербский хавбек выступает на позиции центрального опорного полузащитника.

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