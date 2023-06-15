Титов рассказал, что РФС планирует организовать ещё пять-шесть ретроматчей до конца года

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов рассказал, что до конца 2023 года РФС планирует организовать несколько товарищеских матчей между ветеранами различных команд РПЛ.
«Насколько я знаю, в процессе организации такая встреча «Спартака» и ЦСКА, будут ещё раз встречаться ветераны «Зенита» и «Спартака». В апреле, насколько я знаю, должен был быть матч легенд сборной с «Динамо», но что-то пока не сложилось. Вроде бы перенесли на сентябрь. Подобное запланировано и в Самаре с участием «Крыльев Советов» и «Спартака». Осенью – «Спартак» — «Ростов»… В сентябре или октябре. То есть до конца года в общей сложности будет ещё пять-шесть ветеранских встреч», — приводит слова Титова «РБ Спорт».
Сегодня, 15 июня, в ретроматче в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и сборная России образца 2008 года.
- 15 июня 2023
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