ЦСКА объявил об уходе из системы клуба Ролана Гусева

ЦСКА в своём официальном телеграм-канале объявил об уходе старшего тренера молодёжной команды Ролана Гусева.

Гусев возглавил молодёжку армейцев в 2021 году. Под его руководством ЦСКА завоевал золотые медали молодёжного первенства России. Также юные армейцы выиграли бронзу во втором сезоне под управлением Гусева. Контракт специалиста расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы очень благодарны Ролану Александровичу за проделанную работу на посту старшего тренера молодёжной команды. Под его руководством ребята в первый же сезон стали победителями первенства. Но, что самое важное, многие молодые футболисты при Гусеве продемонстрировали качественное развитие. Ярослав Арбузов, Егор Носков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Владимир Шайхутдинов — все эти ребята уже находятся в обойме основной команды. Не удивлюсь, если на летний сбор Владимир Валентинович пригласит ещё несколько парней на просмотр.

Мы не планировали расставаться с Роланом Александровичем, но он сам попросил нас об уходе, потому что хочет работать во взрослом футболе. Мы ни в коем случае не прощаемся с ним, двери нашего клуба всегда открыты. Желаем ему удачи в новом тренерском пути!» — прокомментировал отставку Гусева генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.