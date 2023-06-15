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«Арсенал» сделал «Вест Хэму» первое предложение по Райсу

«Арсенал» сделал «Вест Хэму» первое предложение по Райсу
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«Арсенал» сделал первое предложение по покупке полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Athletic. Ранее представители клубов встречались на неофициальном уровне — это были переговоры между исполнительным директором «Арсенала» Тимом Льюисом и его коллегой из «Вест Хэма» Карреном Брэди на общем собрании акционеров Премьер-лиги.

Также на 24-летнего хавбека претендует «Манчестер Сити», который активно изучает возможности подачи собственного предложения о подписании Райса.

Контракт полузащитника с «Вест Хэмом» действует до 2024 года. В АПЛ сезона-2022/2023 англичанин провёл 37 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Райс играет в «Вест Хэме» с сезона-2016/2017, там и началась его профессиональная карьера.

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