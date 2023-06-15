«Пора сделать шаг вперёд». Ролан Гусев — о своём уходе из ЦСКА

Бывший старший тренер молодёжного состава ЦСКА Ролан Гусев высказался о своём уходе из команды, заявив, что собирается начать работу на взрослом уровне.

«Уходить из клуба, ставшего для меня родным ещё во времена игровой карьеры, конечно, непросто. Но это футбольная жизнь, считаю, что мне настала пора сделать шаг вперёд и начать работать на взрослом уровне.

У меня нет других слов, кроме слов благодарности. В первую очередь благодарен игрокам. Спасибо им за то, что слышали меня, понимали, играли с полной самоотдачей. Рад, что кто-то уже пробился в первую команду, кто-то на подходе. Подготовить ребят для основного состава было моей первостепенной задачей, с высоты своего игрового опыта старался дать им максимум знаний как в тренировочном процессе, так и в вопросах, которые относятся к быту профессионального футболиста.

Спасибо всему тренерскому и административному штабу. У нас был сплочённый коллектив, в котором все понимали, чего я требую и к чему мы стремимся. Именно благодаря этому полному взаимопониманию нам удалось добиться немалых успехов: взять золотые медали в прошлом году и бронзовые — в нынешнем. Хотел бы поблагодарить руководство клуба, которое доверило мне тренировать молодёжную команду. Никто не мешал мне работать, никто не мешал мне воплощать свои тренерские идеи.

Отдельных тёплых слов заслуживают наши болельщики. Они поддерживали команду в каждом матче, и дома и на выезде. Когда они спустя столько лет после моих выступлений за красно-синих скандировали моё имя, мурашки шли по коже! Поверьте, для молодых игроков эта поддержка бесценна. Продолжайте приходить на стадионы и гнать наших парней вперёд — от этого у них вырастают крылья за спиной.

Для меня вернуться в ПФК ЦСКА в качестве тренера было чем-то особенным. Клуб дал мне очень и очень многое, и я всегда буду оставаться его болельщиком, всегда буду сохранять тёплые и дружеские отношения с сотрудниками», — приводит слова Гусева пресс-служба ЦСКА.