Виктор Гусев рассказал, что поменял бы в новом формате Кубка
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Известный комментатор Виктор Гусев высказался о новом формате проведения Кубка России, предложив свои варианты изменения.
«В идеальной ситуации, когда не надо искать варианты расширения внутреннего календаря, я предпочёл бы прежнюю систему розыгрыша. Принцип любого Кубка — это всё же прямое выбывание. Скажу больше, я хотел бы видеть кубковое противостояние в виде не двух, а одного матча. С самого низа сетки. Поле — по жребию. В случае ничьей — переигровка», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В прошедшем сезоне Кубок России выиграл ЦСКА. Турнир впервые в истории проходил с разделением на две сетки — Путь РПЛ и Путь регионов. В нижней части играют клубы низших дивизионов и вылетевшие из верхней части.
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