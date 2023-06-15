РФС на ПМЭФ подписал соглашение о техническом партнёрстве с компанией Jogel

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение о техническом партнёрстве с немецкой компанией Jogel во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Напомним, ранее многолетним спонсором РФС была другая немецкая компания adidas. Однако контракт с ней подошёл к концу и не был продлён.

Контракт с Jogel подразумевает экипировку для 27 национальных команд России различных возрастов.

Сборная России и российские клубы по-прежнему отстранены от участия в официальных международных соревнованиях по решению УЕФА и ФИФА. Последний раз взрослая сборная России играла в форме от adidas в товарищеских матчах с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) в марте 2023 года. В следующий раз национальная команда соберётся осенью.