Шамиль Газизов: «Динамо» Махачкала? Сейчас не совсем правильно говорить об этом
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Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о его возможной работе с клубом «Динамо» Махачкала.
«Я сказал, что дам комментарии на следующей неделе. Сейчас говорить об этом не совсем правильно, так как я нахожусь в «Уфе», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее Газизов подал в отставку с поста гендиректора «Уфы», взяв всю вину за результаты команды в нынешнем сезоне на себя. По итогам розыгрыша Первой лиги сезона-2022/2023 «Уфа» оказалась на 16-м месте с 32 очками в 34 играх. Таким образом, клуб вылетел во Вторую лигу. Команда опустились из высшего дивизиона России в третий по силе за два сезона – команда вылетела из РПЛ в Первую лигу в прошлом году.
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