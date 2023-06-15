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Вячеслав Якимов перешёл из «Краснодара» в «Факел»

Вячеслав Якимов перешёл из «Краснодара» в «Факел»
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Воронежский «Факел» в своём официальном телеграм-канале объявил о трансфере полузащитника Вячеслава Якимова.

Якимов был выкуплен воронежцами у «Краснодара», воспитанником которого является. За «Факел» 25-летний футболист играл на правах аренды с правом выкупа. Срок контракта полузащитника с новым клубом не разглашается.

Якимов перешёл в «Факел» в начале января 2023 года. В составе воронежцев опорный полузащитник провёл только весеннюю часть сезона-2022/2023. За «Факел» Якимов сыграл 13 матчей, отметившись в них лишь одной результативной передачей.

«Факел» в прошедшем сезоне РПЛ занял 13-е место и был вынужден играть за право сохранения места в высшем дивизионе чемпионата России. Воронежцы смогли победить «Родину» по сумме двух матчей.

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