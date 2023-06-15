Новая форма сборной России по футболу появится в 2024 году

Глава компании Jogel, нового технического спонсора Российского футбольного союза (РФС), Артур Мовсесьян рассказал, когда сборная России получит новую форму, пообещав, что она понравится болельщикам национальной команды.

«Первую форму для сборной России поставим в начале 2024 года. У нас есть идеи по дизайну, вместе с РФС над ними работаем. Надеемся, что болельщикам понравится», — передаёт слова Мовсесьяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее многолетним спонсором РФС была другая немецкая компания adidas. Однако контракт с ней подошёл к концу и не был продлён.

Контракт с Jogel подразумевает экипировку для 27 национальных команд России различных возрастов.

Сборная России и российские клубы по-прежнему отстранены от участия в официальных международных соревнованиях по решению УЕФА и ФИФА. Последний раз взрослая сборная России играла в форме от adidas в товарищеских матчах с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) в марте 2023 года. В следующий раз национальная команда соберётся осенью.