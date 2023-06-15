«Интер» претендует на Балогуна

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун интересен миланскому «Интеру». Идеальный вариант для итальянского клуба — аренда игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио находится в Лондоне, там он проведёт несколько встреч относительно новых трансферов. Одним из новичков миланцев может стать именно Балогун.

«Арсенал» рассчитывает на полноценный трансфер и хочет получить за нападающего € 40 млн. Ожидания клубов в этом расходятся, поэтому оформить переход будет непросто.

Прошлый сезон Фоларин провёл в «Реймсе» на правах аренды. В 37 матчах Лиги 1 он отметился 21 голом и двумя результативными передачами.

«Интер» занял третье место в Серии А и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1.